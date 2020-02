"Więzień miłości" odcinek 238. Salim chce sprzedać warsztat! Ömer martwi się o Zehrę [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra wróciła do domu z Salimem, ale on wciąż się na nią gniewa. Sabah postanowiła zemścić się na Keremie. W 238. odcinku "Więźnia miłości" Salim będzie chciał sprzedać swój warsztat. Sprawdź, co się wydarzy w 238. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 238. we wtorek, 11.02.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv Zehra (Hazal Subasi) chce odzyskać zaufanie Salima (Ali Çoban). Ömerowi (Erkan Meriç) powiedziała, że nie mogą się więcej spotykać. Sabah (Hande Cömertler) zaprosiła do domu wszystkie kochanki Kerema (Ali Yagci), które pojawiły się w tym samym czasie, co jego obecna dziewczyna - Arzu. Sabah próbuje zemścić się na Keremie. Zehra odejdzie od Ömera?Zobacz więcej W 238. odcinku serialu "Więzień miłości" Arzu wybiega z domu obrażona na Kerema. Mężczyzna jest wściekły na Sabah. Między nimi dochodzi do kolejnej kłótni, a rano dziewczyna pojawia się z potencjalnym kupcem domu. Zehra spotyka się z Ömerem na nadbrzeżu. Zauważa, że jest w tym samym garniturze co wczoraj - musiał więc nocować poza domem. Ömer próbuje podtrzymać żonę na duchu wskazując, że wkrótce Salim jej wybaczy. Kerem chce wycofać ogłoszenie o sprzedaży domu. Okazuje się jednak, że może to zrobić tylko jego ojciec. Zehra rozmawia z Ömerem przez telefon. Jednocześnie staje na krześle, aby sięgnąć po garnek. Nagle Ömer słyszy huk - Zehra spadła z krzesła! Salim odwiedza Sabah w agencji nieruchomości. Dziewczyna mówi mu, że pojawił się kupiec na jego warsztat. Ojciec Zehry stwierdza, że chce sprzedać swój zakład. Nowa Asja w serialu! Dlaczego zmieniła się aktorka grająca córkę Ayse i Nihata?Zobacz więcej Zobacz galerię https://www.facebook.com/Najpi%C4%99kniejsze-Tureckie-Seriale-1720493947996129/