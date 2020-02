"Więzień miłości" odcinek 239. Ömer przychodzi do Zehry. Koray dowiaduje się o planach sprzedaży warsztatu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer martwi się o Zehrę. Z kolei Salim postanowił sprzedać swój warsztat. W 239. odcinku "Więźnia miłości" o planach ojca Zehry dowiaduje się Koray. Sprawdź, co się wydarzy w 239. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 239. w środę, 12.02.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Salim (Ali Çoban) postanowił sprzedać warsztat. Wciąż jest załamany tym, że Zehra (Hazal Subasi) wyszła za mąż bez jego wiedzy. Córka stara się jak może, aby odzyskać jego zaufanie. Ömer (Erkan Meriç) próbuje ją wspierać i martwi się o nią.

Salim chce sprzedać warsztat! Ömer martwi się o ZehręZobacz więcej

W 239. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer pojawia się w domu ojca Zehry. Zaniepokojony jej upadkiem postanowił sprawdzić, czy nic jej nie jest. Okazuje się, że Zehra jest cała i zdrowa. Kiedy rozmawiają, do drzwi zbliża się Salim, do którego dzwoni Koray (Halit Erman Ersoy) z informacją o tym, że w warsztacie pojawił się kupiec. Chłopak jest zaskoczony i chce odprawić mężczyznę, ale Salim go powstrzymuje i idzie do warsztatu. Dzięki temu Zehra i Ömer unikają konfrontacji.

Kerem (Ali Yagci) jest wściekły słysząc, że Sabah (Hande Cömertler) jest coraz bliżej sprzedaży domu. Grozi, że ją zniszczy i wychodzi z biura. Sabah nie przejmuje się i realizuje swój plan. Zamierza teraz wymienić zamki w domu. Ślusarz ma opory, ona jednak przekonuje go, że nie robi nic złego. Koray martwi się o Salima. Podejrzewa, że coś mu dolega.

Nowa Asja w serialu! Dlaczego zmieniła się aktorka grająca córkę Ayse i Nihata?Zobacz więcej