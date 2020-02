"Więzień miłości" odcinek 240. Salim sprzedaje warsztat i daje Ömerowi pieniądze, aby rozwiódł się z Zehrą! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Salim postanowił sprzedać warsztat, co bardzo zaniepokoiło Koraya. W 240. odcinku "Więźnia miłości" ojciec Zehry spotka się z Ömerem i będzie chciał dać mu pieniądze. W jakim celu? Sprawdź, co się wydarzy w 239. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 240. w czwartek, 13.02.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Koray (Halit Erman Ersoy) dowiedział się, że Salim (Ali Çoban) chce sprzedać warsztat. Martwi się, że zostanie bez pracy. Z kolei Ömer (Erkan Meriç) niepokoi się o Zehrę (Hazal Subasi) i postanowił ją odwiedzić.

Ömer przychodzi do Zehry. Koray dowiaduje się o planach sprzedaży warsztatuZobacz więcej

W 240. odcinku serialu "Więzień miłości" po tym, jak Sabah (Hande Cömertler) wymieniła zamki, Kerem (Ali Yagci) nie może dostać się do domu. Między nim a Sabah znowu dochodzi do awantury. Salim sprzedaje warsztat przyjacielowi, który po transakcji pozwala jemu i Korayowi dalej pracować w zakładzie. Ojciec Zehry udaje się do firmy Ömera.

Salim żąda, aby Ömer zakończył małżeństwo z Zehrą. Rzuca na biurko kopertę z pieniędzmi i tłumaczy, że to cała suma, jaką Ömer zapłacił Zehrze za zawarcie małżeństwa. Ömer próbuje z nim porozmawiać, ale Salim twierdzi, że sprawa jest już zakończona i wychodzi. W tym momencie Ömer wysyła do Zehry sms z prośbą o spotkanie.

Nowa Asja w serialu! Dlaczego zmieniła się aktorka grająca córkę Ayse i Nihata?Zobacz więcej