"Więzień miłości" odcinek 242. Śmierć w rezydencji Ömera! Zehra postanawia wrócić do domu męża [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra jest załamana. Wie, że nie może spotykać się z Ömerem, mimo że on zapowiedział, że nigdy się nie rozstaną. W 242. odcinku "Więźnia miłości" w rezydencji rodziny Ömera dojdzie do przykrego wydarzenia. Sprawdź, co się wydarzy w 242. odcinku serialu "Więzień miłości".