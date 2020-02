"Więzień miłości" odcinek 243. Zehra znowu naraża się na gniew ojca. Z opresji ratuje ją Sukran [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra dowiedziała się o śmierci Ökkeşa i postanowiła wrócić do rezydencji Ömera, aby wesprzeć jego rodzinę. W 243. odcinku "Więźnia miłości" Ömer będzie w szoku, widząc żonę w swoim domu. Sprawdź, co się wydarzy w 243. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 243. we wtorek, 18.02.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Ayse (Yaprak Durmaz) zadzwoniła do Zehry (Hazal Subasi), aby poinformować ją o nagłej śmierci Ökkeşa (Atilla Pekdemir). Dziewczyna bardzo przejęła się tą informacją, a wcześniej podjęła decyzję o tym, że nie będzie już spotykać się z Ömerem (Erkan Meriç).

Śmierć w rezydencji Ömera! Zehra postanawia wrócić do domu mężaZobacz więcej

W 243. odcinku serialu "Więzień miłości" Hedije (Derya Kurtuluş) i cała rodzina cierpią po śmierci Ökkeşa. Gangsterzy znowu śledzą Sabah (Hande Cömertler). Zehra nie informując ojca (Ali Çoban) jedzie do domu Ömera, by pocieszyć Hedije. Ömer jest w szoku widząc ją w drzwiach. Sukran (Gül Arcan) dowiaduje się w warsztacie, że Salim wyszedł do domu. Wie, że jeśli nie zastanie Zehry, dziewczyna znowu mu się narazi.

Na szczęście, Sukran udaje się dogonić Salima i ustalić, że to ona pójdzie do Zehry, aby sprawić, czy nic jej nie jest. Później dzwoni do Zehry i mówi jej, że może zostać w rezydencji dłużej, bo jej ojciec będzie pracował w warsztacie do rana.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej