"Więzień miłości" odcinek 246. Sukran przekonuje Salima, aby dał Ömerowi szansę! Będą oficjalne oświadczyny?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Salim wciąż ignoruje Ömera. Nie wyobraża sobie, aby Zehra miała z nim wciąż do czynienia. W 246. odcinku "Więźnia miłości" dowie się jednak o czymś, co zmieni jego stosunek do Ömer. Sprawdź, co się wydarzy w 246. odcinku serialu "Więzień miłości".