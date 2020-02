"Więzień miłości" odcinek 249. Salim zgadza się, aby Zehra odwiedzała rodzinę Ömera. Stawia jednak warunek! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer przyszedł do domu Zehry i razem z Salimem zakomunikowali, jaka decyzja zapadła. W 249. odcinku "Więźnia miłości" Salim pozwoli Zehrze odwiedzać rodzinę Ömera. Sprawdź, co się wydarzy w 249. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 249. w środę, 26.02.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Salim (Ali Çoban) chce dać szansę Ömerowi (Erkan Meriç). Razem zakomunikowali Zehrze (Hazal Subasi), że mogą być razem, jeśli wszystko potoczy się tak, jak należy - zgodnie z tradycją. Salim oczekuje oficjalnych oświadczyn i chce poznać rodzinę Ömera.

Zehra dowiaduje się o decyzji Salima! Razem z Ömerem planują wspólną przyszłość!Zobacz więcej

W 249. odcinku serialu "Więzień miłości" do Zehry dzwoni Ayse (Yaprak Durmaz), która mówi, że Asja (Nisa Sofiya Aksongur) bardzo za nią tęskni. Dopytuje, kiedy pojawi się w domu. Po zakończeniu rozmowy Salim pozwala Zehrze odwiedzać rodzinę Ömera w rezydencji, ale zaznacza, że do czasu oficjalnych zaślubin, nie może tam nocować.

Hedije (Derya Kurtuluş) cierpi po śmierci Ökkeşa (Atilla Pekdemir). Kerem (Ali Yagci) przez swoją złośliwość uniemożliwia Sabah (Hande Cömertler) sprzedaż domu. W agencji do Sabah przychodzi mężczyzna, który jest zainteresowany wynajmem domu. Dziewczyna rozpoczyna przygotowywanie umowy. Wtedy dzwoni do niej spanikowany Kerem i błaga, aby do niego przyszła. Zaniepokojona dziewczyna zostawia niezadowolonego klienta i udaje się do Kerema. Później okazuje się, że nic mu nie dolega.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej