"Więzień miłości" odcinek 254. Ciotka nie akceptuje związku Zehry i Ömera! Będą musieli się rozstać? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Impreza zaręczynowa Zehry i Ömera trwała w najlepsze kiedy okazało się, że ciotka Zehry nie akceptuje jej związku. W 254. odcinku "Więźnia miłości" zaręczyny stają pod wielkim znakiem zapytania! Sprawdź, co się wydarzy w 254. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 254. w środę, 4.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Cevriye (Neslihan Günaydın) pojawiła się niespodziewanie na zaręczynach Zehry (Hazal Subasi) i Ömera (Erkan Meriç). Wszystko szło w dobrą stronę i Salim (Ali Çoban) dał swoje błogosławieństwo parze, ale nagle zadzwoniła ciotka Hatice (Aysun Güven), wściekła, że nikt nie poinformował jej o uroczystości.

W 254. odcinku serialu "Więzień miłości" Kerem (Ali Yagci) ma wyrzuty sumienia i usiłuje nakłonić Sabah (Hande Cömertler), by wróciła do jego domu. Dziewczyna jest nieustępliwa. Ömer i Zehra docierają do ciotki, która wita ich bardzo chłodno. Kobieta nie ukrywa, że nie ma zaufania do Ömera. On bezskutecznie stara się zdobyć jej życzliwość.

Sabah podchodzi do czekającego w samochodzie pod agencją Kerema. Nie może zrozumieć, dlaczego nie chce odjechać. Prosi, aby zostawił ją w spokoju. On jednak tłumaczy jej, że jest w niebezpieczeństwie, bo szuka jej mafia. Zehra i Ömer zostają na noc u ciotki.

