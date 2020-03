"Więzień miłości" odcinek 255. Ömer nie przechodzi prób ciotki Hatice! Kerem zbliży się do Sabah? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra i Ömer pojechali do ciotki Hatice, aby otrzymać jej błogosławieństwo. ONa nie jest jednak przychylnie nastawiona. W 255. odcinku "Więźnia miłości" ciotka testuje Ömera. Sprawdź, co się wydarzy w 255. odcinku serialu "Więzień miłości".

Do zaręczyn Zehry (Hazal Subasi) i Ömera (Erkan Meriç) nie doszło, ponieważ zadzwoniła ciotka Hatice (Aysun Güven), która jest oburzona, że nikt nie powiedział jej o uroczystości. Małżonkowie wyruszyli prosić ją o wybaczenie i błogosławieństwo.

W 255. odcinku serialu "Więzień miłości" ciotka Hatice od rana wystawia Ömer na równe próby. Każe rąbać drewno i wykonywać różne prace domowe. Kerem (Ali Yagci) stosuje różne podstępy, by zbliżyć się do Sabah (Hande Cömertler). Próbuje nawet swoich sił w obrocie nieruchomościami. Dzwoni do Sabah i udaje zainteresowanego kupnem domu. Kiedy oboje się spotykają, Sabah jest wściekła, że Kerem ją oszukał.

Hatice postanawia nie wyrazić zgody na zaręczyny, ponieważ Ömer nie zdaje prób, które ona przed nim postawiła. Stwierdza, że nie powierzy mu ani kolejnych prac domowych, ani tym bardziej Zehry. Jednak Ömer nie traci nadziei.

