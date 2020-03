"Więzień miłości" odcinek 257. Hatice opowiada Ömerowi o matce Zehry. Zmieni zdanie na jego temat? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra2 (gość)

Tony flaków i hektolitry oleju! Wszystko tam dzieje się dzięki ciotkom albo przez ciotki. Po pierwsze Cewrije nijak nie jest spokrewniona z Omerem bo to ciotka jego szwagra Nihata, to co u diabła robiła na zaręczynach obcych sobie ludzi? Poza tym nikt jej w sprawę ich małżeństwa nie wtajemniczył tylko wie, bo podsłuchała, no faktycznie, wystarczy by interweniować u jego teścia! Ciotka Zehry- skąd tak nagle sie wzięła, i dlaczego dopiero twarz kiedy oni są już ponad rok po ślubie nagle dba o Zehrę by nie podzieliła losu swojej matki? Gdzie była dotychczas??? Omer jest prawnym mężem i tym samym głową rodziny którą założył z Zehrą i nie musi ciotki ani się radzić ani słuchać ani próbować przypodobać. Bo jako mąż stoi wyżej niż ciotka. Przecież te zaręczyny to tylko formalność bo prawnie to oni są małżeństwem!! To wcale nie jest zgodne z ich tradycją, to sprzeczne z logiką! Wielka szkoda, że telewizja polska nie kupuje dobrych tureckich seriali a same gnioty :(

06.03.2020 12:00