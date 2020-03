"Więzień miłości" odcinek 258. Hatice udziela błogosławieństwa Zehrze i Ömerowi! Zaproszenia na ślub znikają! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra i Ömer tracą nadzieję, że Hatice zgodzi się na ich ślub. W 258. odcinku "Więźnia miłości" ciotka w końcu udziela im błogosławieństwa! Sprawdź, co się wydarzy w 258. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 258. we wtorek, 10.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Ömer (Erkan Meriç) odbył poważną, szczerą rozmowę z ciotką Hatice (Aysun Güven). Dowiedział się, że matka Zehry (Hazal Subasi) zakochała się w nieodpowiednim dla niej mężczyźnie, który zostawił ją, gdy była w ciąży.

W 258. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer i Zehra zbierają się do wyjazdu. Ciotka niespodziewanie udziela zgody na ich ślub. Zakochani są w szoku. Cevriye (Neslihan Günaydın) wymyka się, by omówić z Salimem (Ali Çoban) i Sukran (Gül Arcan) kwestie ślubu Zehry

Kerem (Ali Yagci), pomimo protestów Sabah (Hande Cömertler), usiłuje bronić jej przed mafią. Po powrocie do rezydencji, Zehra orientuje się, że z jej torebki zniknęły zaproszenia na ślub. Razem z Ömerem rozpoczynają poszukiwania. Włącza się też Cevriye. Nie mogą dopuścić do tego, by zaproszenia trafiły w ręce Ayse (Yaprak Durmaz).

