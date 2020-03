"Więzień miłości" odcinek 259. Kerem uwalnia Sabah z rąk mafii! Zaproszenia na ślub trafią w ręce Ayse?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra i Ömer wrócili rozradowani od ciotki Hatice, ale pojawił się nowy problem. W 259. odcinku "Więźnia miłości" zaproszenia na ich ślub trafią w ręce Ayse! Sprawdź, co się wydarzy w 259. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 259. w środę, 11.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) i Ömer (Erkan Meriç) otrzymali w końcu błogosławieństwo od ciotki Hatice (Aysun Güven) i wrócili do domu. Okazało się jednak, że gdzieś przepadły ich zaproszenia na ślub. Sabah (Hande Cömertler) wciąż ma problemy z mafią.

Hatice udziela błogosławieństwa Zehrze i Ömerowi! Zaproszenia na ślub znikają!Zobacz więcej

W 259. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra i Omer gorączkowo szukają zaproszeń, bojąc się, że może wpaść w ręce Ayse (Yaprak Durmaz). Pomaga im Cevriye (Neslihan Günaydın). Kerem (Ali Yagci), powołując się na autorytet ojca, uwalnia Sabę od mafii.

Asja (Nisa Sofiya Aksongur) wbiega do salonu z kopertą w dłoni. Zabiera jej ją Nihat (Aykut Igdeli) i przypomina, aby nie brała niczego, co nie należy do niej. Później kopertą interesuje się Ayse, ale w odpowiednim momencie pojawia się Zehra, która odbiera zaproszenie, zanim siostra Ömera dowiedziała się co jest w środku. Sabah postanawia zostać w Stambule.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej