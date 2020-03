"Więzień miłości" odcinek 260. Kolejna ciotka Zehry przeszkodzi w ślubie?! Chce odwiedzić dom Ömera! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra i Ömer dostali błogosławieństwo ciotki Hatice, ale pojawia się kolejna przeszkoda. W 260. odcinku "Więźnia miłości" druga ciotka będzie chciała odwiedzić dom Ömera! Sprawdź, co się wydarzy w 260. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 260. w czwartek, 12.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) i Ömer (Erkan Meriç) mają już błogosławieństwo ciotki Hatice (Aysun Güven), ale to nie koniec. Po tym, jak w ostatniej chwili udało się powstrzymać Ayse (Yaprak Durmaz) przed otwarciem zaproszenia, pojawia się kolejny problem.

Kerem uwalnia Sabah z rąk mafii! Zaproszenia na ślub trafią w ręce Ayse?!Zobacz więcej

W 260. odcinku serialu "Więzień miłości" Kerem (Ali Yagci) przebywa z Nurcin, która nie ukrywa swojej zazdrości o Sabah (Hande Cömertler). Kobieta chce, aby Kerem się nią opiekował. W tej chwili przychodzi Koray (Halit Erman Ersoy), który zna się z Keremem z przeszłości.

Zehra i Ömer przyjeżdżają do Salima (Ali Çoban), u którego czekają już Cevriye (Neslihan Günaydin), Sukran (Gül Arcan) oraz ciotka Hamiyet (Nesrin Yildirim) wraz ze swoją córką Canan (Günce Mutlu). Ciotka chce odwiedzić dom Ömera, aby zobaczyć, gdzie zamieszka Zehra po ślubie. Sukran okłamuje ją mówiąc, że w domu Ömera trwa remont, to jednak nie przekonuje Hamiyet. Do Kerema przychodzi Sabah, a Nurcin przygotowuje obiad. Wściekła obecnością dziewczyny postanawia wyjść. Kerem proponuje Sabah, aby razem zjedli ugotowany przez Nurcin posiłek.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej