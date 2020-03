"Więzień miłości" odcinek 263. Sabah ma wyrzuty sumienia. Ömer przekazuje Zehrze swój majątek! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Sabah podejrzewa, że Kerem knuje z gangsterami. W 263. odcinku "Więźnia miłości" będzie miała wyrzuty sumienia, że niesprawiedliwie go osądziła. Sprawdź, co się wydarzy w 263. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 263. we wtorek, 17.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Kerem (Ali Yagci) przez przypadek spotkał bandziorów od Sadiego i zobaczyła go Sabah (Hande Cömertler), która od razu pomyślała, że Kerem współpracuje z gangsterami. Wizyta ciotki Hamiyet (Nesrin Yildirim) i jej córki Canan (Günce Mutlu) w domu Ömera (Erkan Meriç) przebiegła pomyślnie.

W 263. odcinku serialu "Więzień miłości" Canan umawia się z Cetinem. Spotykają się w restauracji. Mężczyzna ma nadzieję, że będzie mógł dorobić się przy Canan - myśli, że jest bogata. Kiedy ona idzie do łazienki i zostawia torebkę, mężczyzna zagląda do portfela i jest zdegustowany, że widzi tak mało pieniędzy. Zabiera jednak wszystko.

Sabah chce zrezygnować ze sprzedaży domu ojca Kerema. Dowiaduje się, że Kerem powiedział ludziom Sadiego, aby więcej nie pojawiali się w okolicy. Ma wyrzuty sumienia, że źle go oceniła. Ömer postanawia podrzeć kontrakt małżeński, który połączył go z Zehrą (Hazal Subasi). Do tego postanawia przekazać cały swój majątek żonie. Jego sekretarka przynosi dokument do podpisania dla Zehry, na mocy którego stanie się współwłaścicielką kont bankowych Ömera.

