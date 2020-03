"Więzień miłości" odcinek 265. Ömer poznaje Cetina. Sabah wręcza Keremowi prezent [STRESZCZENIE ODCINKA]

Canan jest zauroczona Cetinem. Nie wie, że mężczyzna chce wyłudzić od niej pieniądze. W 265. odcinku "Więźnia miłości" zarówna Zehra, jak i Ömer poznają "adoratora" Canan. Sprawdź, co się wydarzy w 265. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 265. w czwartek, 19.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Cetin poznał Zehrę (Hazal Subasi) i zaprosił ją i Canan (Günce Mutlu) na kawę. Między Keremem (Ali Yagci) a Sabah (Hande Cömertler) znowu doszło do kłótni. Dziewczyna myśli, że to dlatego, iż popsuła jego relacje z Nurcin.

i jego domem. Zazdrości Zehrze , że będzie tam mieszkała. Spotkała się z Cetinem, który ma nadzieję obłowić się na Canan. Podczas ich rendki ukradł jej gotówkę.

W 265. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer (Erkan Meriç) widzi, jak Cetin trzyma Zehrę za rękę. Zaczyna się niepokoić, ale wtedy dostrzega też Canan. Podchodzi do ich stolika i Cetin zachęca, aby się do nich przysiadł. On jednak informuje, że ma z Zehrą inne zajęcia.

Sabah zastanawia się nad kupnem prezentu dla Kerema. Decyduje się na coś, co nie do końca przypada mężczyźnie do gustu. To spinka do krawata, a on krawatów nie nosi. Mężczyzna szuka partnerki na przyjęcie. Nurczin zabiega, by ją wybrał. Cetin chce przedstawić Canan matce. Zehra decyduje się na poważną rozmowę z kuzynką. Stwierdza, że nie powinna ufać Cetinowi bezgranicznie.

