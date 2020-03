"Więzień miłości" odcinek 266. Zehra idzie po Canan do domu Cetina! Kerem zachwycony wyglądem Sabah! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Canan nie przypuszcza, że może grozić jej niebezpieczeństwo ze strony Cetina. W 266. odcinku "Więźnia miłości" Zehra będzie musiała pojechać po nią do domu mężczyzny. Sprawdź, co się wydarzy w 266. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 266. w piątek, 20.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Cetin planuje obłowić się dzięki znajomości z Canan (Günce Mutlu). Wie, że będzie mógł wyłudzić pieniądze od jej kuzynki, Zehry (Hazal Subasi). Kerem (Ali Yagci) szuka partnerki na przyjęcie.

W 266. odcinku serialu "Więzień miłości" Canan leży nieprzytomna w domu Cetina. Zehra dzwoni do niej, ale odbiera Cetin i mówi Zehrze, że jej kuzynka źle się poczuła. Zehra postanawia jechać po nią. Na miejscu Cetin dowiaduje się, że mąż Zehry to Ömer Kervancioglu (Erkan Meriç). Kiedy on dzwoni, Zehra nie mówi mu prawdy o tym, gdzie jest. Zataja też wszystko przed ciotką prawdę.

Elegancko ubrana Sabah (Hande Cömertler) jest gotowa do wyjścia z Keremem na przyjęcie. Kiedy pokazuje się Keremowi, on jest w szoku. Z wrażenia zaniemówił. Niestety, zatrzaśnięte drzwi zmuszają ich do pozostania w domu.

