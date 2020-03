"Więzień miłości" odcinek 268. Cetin próbuje zwabić do siebie Zehrę. Sabah pomaga bezdomnemu Keremowi [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cetin chce obłowić się na Canan i Zehrze. Kerem został wyrzucony przez ojca z domu. W 268. odcinku "Więźnia miłości" Cetin po raz kolejny będzie próbował zwabić Zehrę w pułapkę. Sprawdź, co się wydarzy w 268. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 268. we wtorek, 24.03.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Cetin chciał zwabić Zehrę (Hazal Subasi) w pułapkę, ale ona jest bardzo ostrożna. Nie ufa mężczyźnie, którym zauroczona jest Canan (Günce Mutlu) . Po tym, jak Kerem (Ali Yagci) i Sabah (Hande Cömertler) utknęli w domu, ojciec Kerema wściekł się i postanowił wyrzucić Kerema z domu i pozbawić wszelkich środków.

W 268. odcinku serialu "Więzień miłości" Cetin chce zwabić do siebie Zehrę, by zrobić jej kompromitujące zdjęcia. Zamiast niej przychodzi Canan. Kerem pozbawiony środków do życia nocuje w parku. Sabah oferuje mu pracę i nocleg w biurze.

Ömer (Erkan Meriç) zabiera Zehrę nad wodę. Ma dla niej niespodziankę - kupił ziemię, na której chce zbudować ich wspólny dom. Zehra jest wzruszona. Wspaniałą chwilę burzy Cetin, który wysyła Zehrze kompromitujące zdjęcia Canan!

