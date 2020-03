"Więzień miłości" odcinek 270. Cetin szantażuje Zerhę! Canan chce wyjść za niego za mąż! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cetin zrobił Canan kompromitujące zdjęcia i wysłał je do Zehry. W 270. odcinku "Więźnia miłości" będzie szantażował żonę Ömera. Sprawdź, co się wydarzy w 270. odcinku serialu "Więzień miłości".

Ömer (Erkan Meriç) poinformował Zehrę (Hazal Subasi), że kupił ziemię i chce wybudować dla nich dom. Piękną chwilę zepsuł Cetin, który wysłał Zehrze kompromitujące zdjęcia Canan (Günce Mutlu). Co zamierza?

W 270. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra spotyka się z kuzynką, aby opowiedzieć jej o tym, co robi Cetin. W pewnym momencie, w kawiarni pojawia się także Cetin! Zehra jest zdenerwowana. Kiedy Canan idzie do łazienki, Cetin szantażuje Zehrę kompromitującymi zdjęciami jej krewnej. Mówi, że chce pieniędzy, a jeśli ich nie dostanie, upublicznienie fotografii może doprowadzić do kolejnych prób samobójczych Canan.

Kerem (Ali Yagci) postanawia ratować swe finanse, sprzedając własne ubrania. Prosi Sabah (Hande Cömertler) o klucze do domu mówiąc, że potrzebuje zabrać swoje rzeczy. Po wyjściu z kawiarni Canan mówi Zehrze, że Cetin chce się z nią ożenić, a ona nie ma nic przeciwko temu. Zehra chce donieść o szantażu na policji, ale powstrzymuje ją Cetin, grożąc, że jeśli to zrobi, będzie tego żałowała.

