"Więzień miłości" odcinek 276. Sabah chce zamknąć agencję. Canan znajduje pieniądze dla Cetina [STRESZCZENIE ODCINKA]

W obawie przed konsekwencjami zerwania z Canan, Cetin postanowił wycofać się z żądania pieniędzy i oświadczyć się Canan! W 276. odcinku "Więźnia miłości" Canan znajdzie pieniędze, które Zehra miała dać Cetinowi. Sprawdź, co się wydarzy w 276. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 276. w piątek, 3.04.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) była w szoku, kiedy znowu zobaczyła Canan (Günce Mutlu) i Cetina w restauracji. Cetin oznajmił, że rezygnuje z żądania pieniędzy, a Canan pochwaliła się zaręczynowymi obrączkami.

W 276. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra usiłuje przemówić Canan do rozsądku, bezskutecznie. Ömer (Erkan Meriç) zauważa, że jego żona czymś się martwi. Kerem (Ali Yagci) sprzedaje swoją pierwszą nieruchomość - tę samą, którą usiłowała sprzedać Sabah (Hande Cömertler). Dziewczyna deklaruje, że zamknie agencję, Kerem ma wyrzuty sumienia.

W torebce Zehry Canan znajduje pieniądze przeznaczone na okup dla Cetina. Zaczyna wierzyć, że to, co powiedział jej Cetin to prawda. Jest przekonana, że kuzynka chciała przekupić jej ukochanego, aby zerwał z nią wszelkie relacje.

