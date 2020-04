"Więzień miłości" odcinek 277. Wesele Zehry i Ömera! Canan wsypuje truciznę do napoju pary młodej! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Canan jest przekonana, że Zehra chciała zapłacić Cetinowi za to, że zerwie z nią stosunki. W 277. odcinku "Więźnia miłości" Canan postanowi zemścić się na kuzynce! Sprawdź, co się wydarzy w 277. odcinku serialu "Więzień miłości".

Canan (Günce Mutlu) wierzy Cetinowi i jest przekonana, że Zehra (Hazal Subasi) chciała zniszczyć jej związek. Kiedy znalazła pieniądze w torebce kuzynki, przestała mieć wątpliwości co do tego, że Cetin nie kłamał.

W 277. odcinku serialu "Więzień miłości" Kerem (Ali Yagci) robi Sabah (Hande Cömertler) awanturę, ponieważ zadzwoniła do jego ojca. Podczas szarpaniny, z plecaka Sabah wypada kaseta magnetofonowa i rozbija się. Sabah zanosi się łzami, a Kerem próbuje ją przeprosić.

Trwają przygotowania do wesela Zehry i Ömera (Erkan Meriç). Canan kupuje sobie drogą suknię za znalezione pieniądze. Jej matka jest zaskoczona, gdy ją w niej widzi. Canan sugeruje, że musiała wpasować się w sfery, do których wstąpiła Zehra. Kiedy para młoda wita gości, Canan wsypuje truciznę do napojów państwa młodych!

