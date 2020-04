"Więzień miłości" odcinek 279. Ömer myśli, że Zehra jest z nim dla pieniędzy! Kerem naprawia kasetę Sabah [STRESZCZENIE ODCINKA]

To miał być początek całkiem nowego, szczęśliwego życia Zehry i Ömera. Niestety, tak się nie stało. W 279. odcinku "Więźnia miłości" dowiemy się, dlaczego Ömer wściekł się tuż po weselu. Sprawdź, co się wydarzy w 279. odcinku serialu "Więzień miłości".

Wesele było takie, o jakim marzyłą Zehra (Hazal Subasi). Kiedy jednak udała się z Ömerem (Erkan Meriç) do jego rezydencji, czar prysł. Ich noc poślubna nie będzie romantyczna i namiętna. Ömer jest wściekły!

W 279. odcinku serialu "Więzień miłości" okazuje się, że Ömer dowiedział się, że Zehra pobrała z ich konta dużą kwotę, stąd jego złość. Usłyszał też, jak Canan (Günce Mutlu) mówiła do Zehry, że osiągnęła swój cel i wyszła za bogatego mężczyznę. Ömer przypomina sobie słowa jego matki sprzed lat i porównuje do niej Zehrę. Nie może uwierzyć, że dał złapać się w jej sidła. Pozostaje nieugięty.

Zehra nie może uwierzyć w to, co się stało. Nie wie, dlaczego jej mąż zmienił się nie do poznania. Próbuje dowiedzieć się od niego, co się wydarzyło. Kerem (Ali Yagci) naprawia zniszczoną kasetę Sabah (Hande Cömertler). Canan kupuje sobie za przywłaszczone pieniądze sukienkę i drogą biżuterię.

