"Więzień miłości" odcinek 280. Ömer całuje Zehrę! Nie jest już zły? Kerem odkrywa, co jest na kasecie Sabah [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer jest przekonany, że Zehra jest z nim tylko dla pieniędzy. W 280. odcinku "Więźnia miłości" dziewczyna będzie próbowała z nim porozmawiać i dowiedzieć się, o co mu chodzi. Sprawdź, co się wydarzy w 280. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 280. w czwartek, 9.04.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Po weselu piękny sen Zehry (Hazal Subasi) ponownie zamienił się w koszmar. Ömer (Erkan Meriç) przestał był czuły i kochający, a jego czyny i zachowanie zaczęły przypominać te z początku jego znajomości z Zehrą. Ömer jest przekonany, że Zehra jest z nim dla pieniędzy.

W 280. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer jest wciąż obrażony na Zehrę. Kobieta próbuje z nim porozmawiać, ale on jest nieugięty. Nagle bierze ją w ramiona i całuje w policzek. Okazuje się jednak, że to tylko dlatego, że do rezydencji wróciła Ayse (Yaprak Durmaz). W duchu Ömer obiecuje sobie, że zamieni życie Zehry w piekło.

Kerem (Ali Yagci) zdobywa magnetofon i odkrywa, że na taśmie nagrana jest kołysanka. Kiedy Sabah (Hande Cömertler) przychodzi do agencji, on udaje jednak, że nic się nie wydarzyło. Zehra postanawia wpłacić do banku podjęte wcześniej pieniądze. Nie potrafi znaleźć koperty ze zdjęciami kompromitującymi Canan (Günce Mutlu).

