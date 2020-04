"Więzień miłości" odcinek 281. Zehra zwierza się Sabah. Dowie się, co jest przyczyną zachowania Ömera? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer znowu okropnie traktuje Zehrę. Kobieta nie wie, co się stało. W 281. odcinku "Więźnia miłości" Zehra zwierzy się ze swoich małżeńskich problemów Sabah. Sprawdź, co się wydarzy w 281. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 281. we wtorek, 14.04.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) cierpi, bo nie wie, dlaczego Ömer (Erkan Meriç) zaczął być dla niej okrutny. Tuż po weselu mąż zmienił się nie do poznania. Nie wie, że Ömer jest przekonany, iż Zehra jest z nim tylko dla pieniędzy.

W 281. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra zwierza się Sabah (Hande Cömertler). Mówi, że Ömer okropnie ją traktuje, a ona nie wie, co robić. Sabah próbuje wesprzeć Zehrę i zapowiada, że pomoże jej dowiedzieć się, jaka jest przyczyna zachowania Ömera.

Zehra po raz kolejny podejmuje próbę rozmowy z mężem. Mówi mu, że nigdy go nie okłamała, on jednak wciąż jest wściekły i zarzeka się, że wszystko, co między nimi było jest skończone. Zehra zaczyna domyślać się, że Ömer gniewa się z powodu pieniędzy, które podjęła z konta. Sabah szuka sposobu, by naprawić niezręczną sytuację dotyczącą kasety magnetofonowej.

