"Więzień miłości" odcinek 282. Kerem zazdrosny o Sabah! Nihata odwiedza jego była ukochana [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kerem widział Sabah, jak wychodzi z samochodu nieznajomego mężczyzny. W 282. odcinku "Więźnia miłości" zacznie ją wypytywać, z kim się spotyka. Sprawdź, co się wydarzy w 282. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 282. w środę, 15.04.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) wciąż jest źle traktowana przez Ömera (Erkan Meriç). Kerem (Ali Yagci) zobaczył, jak Sabah (Hande Cömertler) wychodzi z samochodu jakiegoś mężczyzny. Nie wie, że to kierowca Ömera.

Zehra zwierza się Sabah. Dowie się, co jest przyczyną zachowania Ömera? Zobacz więcej

W 282. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer nie chce jechać z Zehrą na rodzinną kolację. Żona prosi go więc, żeby podwiózł ją do ojca i powiedział, że nie może zostać ze względu na pracę. On odwraca się jednak, prosi kierowcę, aby zabrał Zehrę tam, gdzie będzie chciała, a sam odjeżdża.

Cetin w zawoalowany sposób namawia Canan (Günce Mutlu) do zainwestowania oszczędności. Zapewnia, że dzięki temu szybko pomnoży swój majątek. Była ukochana Nihata (Aykut Igdeli) wraca z Ameryki i składa mu nieoczekiwaną wizytę. Kerem po raz kolejny widzi Sabah z kierowcą Ömera. Postanawia wypytać ją o mężczyznę, z którym ją widział. Dziewczyna dziwi się, że Kerem interesuje się tym, z kim ona się spotyka.

Sabah, czyli Hande Cömertler - poza serialem nie jest chłopczycą! Zobacz, jak wygląda prywatnie!Zobacz więcej