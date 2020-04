"Więzień miłości" odcinek 284. Sabah zaczyna domyślać się, że Canan jest złodziejką! Co zrobi Zehra? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra wciąż cierpi, bo Ömer myśli, że jest z nim tylko dla pieniędzy. W 284. odcinku "Więźnia miłości" Sabah zacznie domyślać się, że to Canan zabrała pieniądze. Sprawdź, co się wydarzy w 284. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 284. w piątek, 17.04.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Od czasu wesela Ömer (Erkan Meriç) nieustannie zasmuca Zehrę (Hazal Subasi). Dowiedział się, że Zehra wypłaciła dużą sumę pieniędzy i jest przekonany, że jest z nim tylko ze względów finansowych. Zehra zwierzyła się ze wszystkiego Sabah (Hande Cömertler).

W 284. odcinku serialu "Więzień miłości" Canan (Günce Mutlu) namawia Cetina do zainwestowania części ukradzionych pieniędzy. Przynosi je i przekazuje mu. Zehra oznajmia Ömerowi, że ma dosyć całej tej sytuacji i nie ma zamiaru dalej udawać przed rodzinami. Między małżonkami dochodzi do kolejnej kłótni, Zehra każe Ömerowi zatrzymać się i wysiada z samochodu.

Kerem (Ali Yagci) przekonuje Kemala, że musi rzucić hazard, by Nihal do niego wróciła. Kemal zaznacza, że bardzo kocha żonę i zrobi wszystko, aby mu przebaczyła. W rozmowie z Zehrą Sabah zaczyna kojarzyć fakty. Zehra jest niemal pewna, że złość Ömera dotyczy pieniędzy, a Sabah niedawno widziała Canan, jak wracała z dużych zakupów. Umawia się z Canan, a kiedy ta pojawia się w agencji, Sabah próbuje dowiedzieć się, jaka praca pomogła jej w krótkim czasie tak bardzo się wzbogacić. Chce ją zmusić, by przyznała się do kradzieży.

