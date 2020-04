"Więzień miłości" odcinek 288. Muge doprowadzi do tragedii? Canan dowiaduje się prawdy o Cetinie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Dawna kochanka Nihata, Muge, przybyła do jego domu, aby pozbyć się Ayse i Asji. W 288. odcinku "Więźnia miłości" będzie kontynuować swój plan. Sprawdź, co się wydarzy w 288. odcinku serialu "Więzień miłości".

Muge (Cansu Pelin Özgün) postanowiła odzyskać miłość Nihata (Aykut Igdeli). W związku z tym, musi sprawić, aby Ayse (Yaprak Durmaz) i Asja (Nisa Sofiya Aksongur) zniknęły z jego życia. Canan (Günce Mutlu) doniosła na agencję Sabah (Hande Cömertler).

W 288. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra (Hazal Subasi) w ostatniej chwili łapie Asję, która za namową Muge chciała zajrzeć do gniazda ptaków. Muge udaje, że na chwilę spuściła dziewczynkę z oka i boi się, że Ayse ją wyrzuci. Zehra obiecuje, że nikomu nie powie o incydencie. Później rozmawia z Ömerem (Erkan Meriç) i mówi mu o kwiatach. On domyśla się, kto przysłał bukiet i nadal rani Zehrę mówiąc, aby zapisała kiedy ma urodziny, dzięki czemu sytuacja z prezentem nie powtórzy się. Dodaje, że nie zna daty, bo nie pamięta o rzeczach, które go nie intersują.

Kerem (Ali Yagci) jest zazdrosny o Cana, który adoruje Sabah. Canan udaje się na spotkanie z Cetinem. W restauracji słyszy jak mężczyzna rozmawia przez telefon chwaląc się, że Canan wpadła w jego siła. Dzięki temu kuzynka Zehry poznaje prawdziwe intencje Cetina. Postanawia, że się na nim zemści. Muge okazuje się okrutną intrygantką i pozyskuje zaufanie Ayse. Odcina głowę lalki Asji i sugeruje siostrze Ömera, że jej córka ma problemy z agresją.

