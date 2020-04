"Więzień miłości" odcinek 294. Canan włamuje się do gabinetu Ömera. Zehra zrzeka się całego majątku [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 294. odcinku "Więźnia miłości" Canan włamuje się do biura Ömera i fotografuje ważne dokumenty, pod którymi podpisała się Zehra. Zehra natomiast zrzeka się całego majątku. Co na to Ömer? Sprawdź, co się wydarzy w 294. odcinku serialu "Więzień miłości".