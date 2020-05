"Więzień miłości" odcinek 296. Cetin w tarapatach! Napięcie między Zehrą a Ömerem słabnie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cetin wciąż spiskuje z Canan. Zehra i Ömer znowu zaczynają rozmawiać. W 296. odcinku "Więźnia miłości" Cetin wpadnie w tarapaty i ponownie będzie chciał wykorzystać Canan. Sprawdź, co się wydarzy w 296. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 296. w środę, 6.05.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Canan (Günce Mutlu) znalazła zdjęcia, które Cetin zrobił jej kiedyś w domu. Stwierdziła, że to wszystko wina Zehry (Hazal Subasi), dlatego musi się na niej zemścić. Aydan wróciła i przeprosiła Kerema (Ali Yagci) i Sabah (Hande Cömertler) za to, że zostawiła im swoją córkę.

W 296. odcinku serialu "Więzień miłości" Cetin zostaje uprowadzony przez wierzycieli, którzy domagają się zwrotu długów. Canan podrzuca do pokoju Ayse (Yaprak Durmaz) album ślubny Zehry i Ömera. Kiedy mówi o tym Cetinowi, on każe jej zabrać album i tłumaczy, że jeśli Zehra zostanie wyrzucona z rezydencji, ich plan nie powiedzie się. Namawia Canan, by przyprowadziła Zehrę.

Zehra widzi, jak Canan wychodzi z pokoju Ayse. Żąda wyjaśnień, ale kuzynka okłamuje ją mówiąc, że cierpi z powodu Cetina i nie umie odnaleźć się w tej sytuacji. Przeprasza ją i dziękuje za to, że pokazała jej czym jest bezinteresowna miłość. Ich rozmowę podsłuchuje Ömer. Napięcie między małżonkami słabnie. Kerem w tajemnicy reguluje zaległy czynsz Aydan.

