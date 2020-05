"Więzień miłości" odcinek 299. Życie Canan wisi na włosku! Zehra oddaje porywaczom biżuterię. Co zrobi Ömer? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra nie miała innego wyjścia. Postanowiła poprosić Ömera o pieniądze na okup za Canan. Nie powiedziała mu jednak, co się stało. W 299. odcinku "Więźnia miłości" Ömer przekaże żonie milion lir. Sprawdź, co się wydarzy w 299. odcinku serialu "Więzień miłości"

"Więzień miłości" odcinek 299. w poniedziałek, 11.05.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) jest szantażowana przez porywaczy, którzy przetrzymują Canan (Günce Mutlu) z powodu długów Cetina. Musi im dać milion lir. Posunęła się więc do ostateczności i poprosiła o pieniądze Ömera (Erkan Meriç). To wzbudziło jego wściekłość.

W 299. odcinku serialu "Więzień miłości" Sukran (Gül Arcan) zakazuje Keremowi (Ali Yagci) wyznania Sabah (Hande Cömertler) prawdy o jej rodzicach. Muge (Cansu Pelin Özgün) usypia Ayse (Yaprak Durmaz), uniemożliwiając jej zrealizowanie planów wspólnego wyjścia z Nihatem (Aykut Igdeli). W kinie, zamiast żony, Nihat widzi Muge.

Zehra sprzedaje biżuterię, lecz nie uzyskuje kwoty potrzebnej na zapłacenie okupu. Porywacze zawożą ją do Canan, ale widząc biżuterię zamiast pieniędzy, odsyłają ją z powrotem i zapowiadają, że życie Canan wisi na włosku. Zehra widzi, jak Piton mierzy do jej kuzynki z broni. W rezydencji Ömer w obcesowy sposób przekazuje Zehrze milion lir. Stwierdza, że to zapłata za to, jak dobrze przez tyle czasu grała swoją rolę.

