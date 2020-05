"Więzień miłości" odcinek 301. Porywacze grożą, że zabiją Ömera! Zehra postanawia z nim porozmawiać [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra wzięła pieniądze, które przygotował dla niej Ömer. W 301. odcinku "Więźnia miłości" zaniesie je porywaczom, ale to nie koniec jej dramatu. Sprawdź, co się wydarzy w 301. odcinku serialu "Więzień miłości"

"Więzień miłości" odcinek 301. w środę, 13.05.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) boi się o życie Canan (Günce Mutlu), dlatego postanowiła wziąć pieniądze od Ömera (Erkan Meriç) i przekazać je porywaczom. On z kolei, nie wiedząc, po co tak naprawdę Zehra poprosiła o tak dużą sumę, jest przekonany, że jego żona jest bezwzględną materialistką.

W 301. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra zanosi porywaczom pieniądze i prosi o zwrot biżuterii oraz obrączki. Oni wypuszczają Canan, ale gangster Piton chce, by Zehra odwiodła Ömera od podpisania pewnego kontraktu z jego kontrahentami. Mówi, że jeśli Ömer go podpisze, zostanie zabity. Zehra jest roztrzęsiona. Wie, że Ömera to bardzo ważny klient.

Ku radości matki Canan wraca do domu. Kerem (Ali Yagci) próbuje poznać więcej szczegółów z życia Sabah (Hande Cömertler). W obawie o życie Ömera Zehra prosi go o rozmowę. Mężczyzna ją odtrąca. Zehra zauważa też, że Ömer spalił list, który do niego napisała.

