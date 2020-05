"Więzień miłości" odcinek 302. Zehra na kolanach błaga Ömera, aby nie podpisywał kontraktu. Przekona go? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra oddała pieniądze na okup za Canan, ale gangsterzy mają jeszcze inny plan. Chcą, aby Ömer wycofał się z podpisania ważnego kontraktu. W 302. odcinku "Więźnia miłości" Zehra będzie próbowała nie dopuścić do złożenia podpisu. Sprawdź, co się wydarzy w 302. odcinku serialu "Więzień miłości"

Gangsterzy wypuścili Canan (Günce Mutlu), ale teraz grożą, że zabiją Ömera (Erkan Meriç), jeśli Zehra (Hazal Subasi) nie powstrzyma go przed podpisaniem ważnego kontraktu. Kobieta jest załamana. Wie, że mąż jej nie posłucha.

W 302. odcinku serialu "Więzień miłości" gangster Piton dzwoni do Zehry, żądając, by powstrzymała Ömera przed podpisaniem kontraktu. Kiedy Zehra rozmawia z nim przez telefon, do pokoju wchodzi Ömer. Zehra zaczyna się tłumaczy i nagle mdleje. Ömer kładzie ją na łóżku. Kiedy rano Zehra się budzi, orientuje się, że jest spóźniona i jedzie do firmy. Próbuje powstrzymać Ömera przed podpisaniem kontraktu. Na kolanach błaga go, aby tego nie robił.

Muge (Cansu Pelin Özgün) podejmuje próbę poróżnienia Nihata (Aykut Igdeli) i Ayse (Yaprak Durmaz). Pisze do Nihata sms, w którym oznajmia, że Ayse podejrzewa go o zdradę. Nihat postanawia się z nią spotkać. Dawny znajomy odwiedza Ömera i wypytuje go o kontrakt.

