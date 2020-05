"Więzień miłości" odcinek 304. Ömer próbuje uratować Zehrę! Ayse znajduje dowody niewierności Nihata! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra udała się do gangsterów bez dobrych wieści. W ślad za nią pojechał Ömer. W 304. odcinku "Więźnia miłości", kiedy Zehra będzie w prawdziwym niebezpieczeństwie, do akcji wkroczy Ömer. Sprawdź, co się wydarzy w 304. odcinku serialu "Więzień miłości".