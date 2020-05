"Więzień miłości" odcinek 306. Ömer i Ayse nie cieszą się z wizyty babci Bachszende. Co między nimi zaszło? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer i Zehra wyszli cało z potyczki z gangsterami, a w ich domu pojawił się gość - babcia Bachszende. W 306. odcinku "Więźnia miłości" Zehra zauważy, że ani Ömer, ani Ayse nie cieszą się z niezapowiedzianej wizyty. Sprawdź, co się wydarzy w 306. odcinku serialu "Więzień miłości".

Ömer (Erkan Meriç) uratował Zehrę (Hazal Subasi) z rąk Pitona i jego ludzi, ale to nie zmieniło jego nastawienia wobec żony. Wciąż uważa, że wszystko, co robi, robi dla pieniędzy. Ayse (Yaprak Durmaz) jest przekonana, że Nihat (Aykut Igdeli) ją zdradza. W ich domu pojawiła się babcia Bachszende.

W 306. odcinku serialu "Więzień miłości" Bachszende traktuje Zehrę jak służącą. Ömer wyprowadza babcię z błędu. Zehra zauważa, że Ömer i Bachszende są skłóceni. Ayse także nie odnosi się do gościa z serdecznością. Zehra radzi mężowi, jak naprawić sytuację.

Sabah (Hande Cömertler) przychodzi do Kerema (Ali Yagci) po klucze. Mężczyzna przekonuje ją, by zrezygnowała z nocowania w agencji i została u niego. Ayse zwierza się ze swoich małżeńskich rozterek Muge (Cansu Pelin Özgün). Kobieta triumfuje i oznajmia to Nihatowi.

