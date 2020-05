"Więzień miłości" odcinek 309. Zehra próbuje uratować Asyę. Muge grozi jej bronią! Ömer wkracza do akcji! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Muge chce być z Nihatem, więc postanowiła zniszczyć jego rodzinę. Porwała małą Asyę. W 309. odcinku "Więźnia miłości" Zehra będzie próbowała uratować dziewczynkę. Za nią pojedzie też Öme. Sprawdź, co się wydarzy w 309. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 309. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) zaczęła podejrzewać, że Muge (Cansu Pelin Özgün) nie ma czystych zamiarów i chce skrzywdzić Asyę (Nisa Sofiya Aksongur). Przez okno zobaczyła, jak kobieta wychodzi z dziewczynką z domu i wsadza ją do swojego samochodu. Ruszyła za nimi w pościg.

W 309. odcinku serialu "Więzień miłości" Muge zabiera Asyę do domku w górach. Zaniepokojony Nihat (Aykut Igdeli) zostaje w domu i opowiada o wszystkim Cevriye (Neslihan Günaydın). Zehra dociera do miejsca, do ktorego Muge zabrała córkę Ayse i Nihata (Yaprak Durmaz). Koray (Halit Erman Ersoy) udziela Keremowi (Ali Yagci) rad w sprawach sercowych. Sugeruje, że nie powinien sam siebie oszukiwać i zwlekać z wyznaniem swoich uczuć. Do Kerema dzwoni Teoman i prosi o spotkanie. Dopytuje go, czy na pewno nic nie czuje do Sabah (Hande Cömertler). Kiedy słyszy zapewnienia Kerema, że nie, sam wyznaje koledze, że podoba mu się Sabah. Na prośbę Sukran (Gül Arcan) i Hemijet Sabah zatrudnia Canan (Günce Mutlu) w agencji.

Zehra widzi, jak Muge i Asya są coraz bliżej krawędzi urwiska. Prosi kobietę, aby wypuściła Asyę, inaczej Nihat nigdy jej nie wybaczy. Muge zachowuje się, jakby postradała zmysły. Wykrzykuje imię Nihata, dzięki czemu odnajduje je Ömer (Erkan Meriç). Kiedy Zehra jest już blisko przejęcia Asyi, odzywa się Ömer, przez co Muge odzyskuje czujność, chwyta Zehrę i celuje do niej z broni. Ömer prosi Asyę, aby odeszła w bezpieczne miejsce, a sam próbuje przekonać Mugę, aby wypuściła jego żonę. Dzwoni do Nihata, który przez głośnik zapewnia Muge, że bardzo ją kocha i będą razem. Kiedy Muge próbuje wziąć telefon, Ömer wytrąca jej pistolet z rąk i uwalnia Zehrę. Muge ucieka.

