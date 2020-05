"Więzień miłości" odcinek 312. Bahszende żąda od Ömera rozwodu z Zehrą. Ayse nie może wybaczyć Nihatowi kłamstwa [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 312. odcinku "Więźnia miłości" Bahszende domaga się od Ömera, by rozwiódł się z Zehrą. Konflikt Ayse z Nihatem się zaognia. Sprawdź, co się wydarzy w 312. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 312., w czwartek, 28.05.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Ömer (Erkan Meriç) obezwładnił Muge i uratował Asyę oraz Zehrę (Hazal Subasi) z opresji. Sabah (Hande Cömertler) słyszała, co Kerem (Ali Yagci) mówił o jej rodzicach. Wkrótce kobieta zniknęła i nikt nie mógł jej znaleźć. Ayse (Yaprak Durma) jest obrażona na Nihata (Aykut Igdeli) z powodu Muge. Policja sugeruje, że firma Ömera może mieć powiązania z mafią.

W 312. odcinku serialu "Więzień miłości" Bahsende przeprowadza poważną rozmowę z Ömerem i żąda od wnuka, aby jak najszybciej rozwiódł się z Zehrą. Mężczyzna nie rozumie dlaczego powinien to zrobić. Kobieta tłumaczy mu, że jego wybranka kocha tylko jego pieniądze i nie pasuje do ich rodziny. Bahsende obawia się, że Ömer skończy jak jego ojciec.

Bahsende rozmawia także z Ayse, która zaczyna dopytywać o przeszłość. Babcia odpowiada wymijająco, na co Ayse odchodzi do swojego pokoju. Tam zamartwia się, że wciąż nie potrafi wybaczyć Nihatowi. Co więcej, kobieta zastanawia się, co to będzie, jeśli nigdy nie będzie potrafiła tego zrobić.

Niespodziewanie Sabah wraca do agencji jak gdyby nigdy nic. Dziewczyna zachowuje się, jakby nigdy nie usłyszała tego, co mówił Kerem. Canan stwierdza, że zachowuje się, jakby była obłąkana.

