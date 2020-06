"Więzień miłości" odcinek 316. Piton chce zabić Zehrę! Koray mowi Keremowi, że nie jest już z Yasemin! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer dowiedział się, że Piton wciąż czyha na życie jego i Zehry. W 316. odcinku "Więźnia miłości" gangster atakuje Zehrę! Czy Ömer ponownie zdąży na czas? Sprawdź, co się wydarzy w 316. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 316. w środę, 3.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Do Ömera (Erkan Meriç) przyszedł policjant, który ostrzegł, że Piton czatuje pod rezydencją. Ömer obawia się o Zehrę (Hazal Subasi), która poszła na spotkanie z Sabah (Hande Cömertler). Dziewczyna wyznała jej, że nie chce poznać swoich biologicznych rodziców.

Bahszende postanawia na stałe zamieszkać w domu Ömera! Sabah nie chce poznać rodzicówZobacz więcej

W 316. odcinku serialu "Więzień miłości" Piton czyha przed domem Ömera. Zamierza zabić Zehrę. Kiedy kobieta wraca do domu on zachodzi ją od tyłu i mierzy do niej z broni. W tym czasie Ömer zmierza już do rezydencji. Nagle pojawiają się też policjanci, ale Piton wciąż trzyma Zehrę na muszce. Widząc, ilu funkcjonariuszy go otoczyło decyduje się jednak opuścić broń. Ömer podbiega do Zehry i przytula ją.

Babka Bahszende nadal próbuje rządzić posiadłością. Ayse (Yaprak Durma) wciąż nie potrafi wybaczyć Nihatowi (Aykut Igdeli), że ukrywał przed nią prawdę o Muge (Cansu Pelin Özgün). Koray (Halit Erman Ersoy) zwierza się Keremowi (Ali Yagci), że Yasemin (Sultan Elif Taş) postanowiła z nim zerwać.

Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się ze starszym od siebie aktorem?Zobacz więcej