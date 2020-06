"Więzień miłości" odcinek 317. Zehra trafia do więzienia! Bahszende ponownie żąda, aby Ömer się rozwiódł! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra znowu była w niebezpieczeństwie, ale Ömerowi udało się zdążyć na czas. W 317. odcinku "Więźnia miłości" Zehra zostanie zatrzymana przez policję. Co się stało? Sprawdź, co się wydarzy w 317. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 317. w czwartek, 4.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Piton próbował zabić Zehrę (Hazal Subasi), ale Ömer (Erkan Meriç) i policja zjawili się na czas i udało się ją uratować. Babka Bahszende oznajmiła Ömerowi, że chce zostać w rezydencji na stałe. Nie przestaje rządzić wszystkim dokoła.

W 317. odcinku serialu "Więzień miłości" Kerem (Ali Yagci) martwi się o Sabah (Hande Cömertler). Chce zaprowadzić ją do psychologa. Ayse (Yaprak Durma) czyta esemesy w telefonie Nihata (Aykut Igdeli). Teraz już wie, co tak naprawdę pisał do Muge (Cansu Pelin Özgün). Postanawia wybaczyć mężowi i prosi go o wybaczenie.

Do Bahszende przychodzą goście. Ömer przedstawia im Zehrę jako swoją żonę, ale babka czuje się zażenowana i prosi Zehrę, aby schowała się w pokoju i już z niego nie wychodziła. W domu pojawia się policja. Funkcjonariusze zabierają Zehrę na posterunek oznajmiając, że jest oskarżona o współpracę z grupą przestępczą. Piton zeznał, że działał na zlecenie Zehry. Bahszende jest w szoku. Przekonuje Ömera, że - dla dobra rodziny i nazwiska - powinien się rozwieść.

