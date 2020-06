"Więzień miłości" odcinek 321. Zehra dowiaduje się, że to Ömer chce rozwodu! Bahszende dopnie swego? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Bahszende robi wszystko, aby pozbyć się Zehry z życia Ömera. W 321. odcinku "Więźnia miłości" Zehra usłyszy, że powinna się rozwieść, bo chce tego sam Ömer. Sprawdź, co się wydarzy w 321. odcinku serialu "Więzień miłości".

Zehra (Hazal Subasi) wróciła do domu po tym, jak Ömer (Erkan Meriç) i Canan (Günce Mutlu) zmusili Cetina, aby powiedział na policji prawdę. Wszyscy cieszą się, że sprawa się wyjaśniła. Tylko babka Bahszende wciąż ma wątpliwości. Próbowała przekupić Zehrę, aby zgodziła się na rozwód z Ömerem.

W 321. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer podsłuchuje rozmowę Zehry i Bahszende. Słyszy, jak Zehra zapewnia, że kocha swojego męża. Kiedy nie ma go już za drzwiami, Bahszende mówi Zehrze, że to Ömer pragnie, by odeszła, ale jest dobrze wychowany, dlatego jej o tym nie powiedział. Zehra jest w szoku.

Koray (Halit Erman Ersoy) rozmawia z Salimem (Ali Çoban) o tym, że Yasemin (Sultan Elif Taş) z nim zerwała. Ojciec Zehry przeprasza chłopaka za zachowanie swojej młodszej córki. Następnie Koray rozmawia z Canan. Jest załamany wiadomością, że Yasemin będzie studiować za granicą. Ayse (Yaprak Durmaz) i Nihat (Aykut Igdeli) znowu są szczęśliwi. Razem z Asyą (Nisa Sofiya Aksongur) idą do kina i na pizzę.

