"Więzień miłości" odcinek 322. Zehra zgadza się na rozwód! Ömer postanawia porozmawiać z Sabah [STRESZCZENIE ODCINKA]

Bahszende skłamała Zehrze, że to Ömer chce się z nią rozwieść. W 322. odcinku "Więźnia miłości" Zehra postanwi przystać na żądania kobiety i wręczy Ömerowi podpisany przez nią dokument rozwodowy. Sprawdź, co się wydarzy w 322. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 322. w poniedziałek, 15.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Bahszende powiedziała Zehrze (Hazal Subasi), że to Ömer (Erkan Meriç) chce się z nią rozwieść, ale jest dobrze wychowany, dlatego jej o tym nie powiedział. W tym czasie on zastanawia się nad tym, co powiedziała Zehra podczas rozmowy z Sabah (Hande Cömertler).

Zehra dowiaduje się, że to Ömer chce rozwodu! Bahszende dopnie swego? Zobacz więcej

W 322. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra przychodzi do firmy Ömera i wręcza mu podpisaną ugodę rozwodową. Prosi go, aby przynajmniej przez jakiś czas nie mówił o rozwodzie jej ojcu (Ali Çoban). Ömer jest w szoku. Postanawia iść do Sabah. Tymczasem ona jest wściekła na Kerema (Ali Yagci), który w środku nocy przywiózł Teomana z prezentem.

Ömer prosi Sabah, aby wyjawiła mu szczegóły rozmowy, którą odbyła w dniu wesela z Zehrą. Przyjaciółka Zehry zapewnia go, że żona bardzo go kocha. Koray (Halit Erman Ersoy) postanawia odejść z pracy w warsztacie. Zehra oznajmia Bahszende, że podpisała dokumenty rozwodowe. Ömer zwierza się Nihatowi (Aykut Igdeli) ze swoich rozterek.

Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się ze starszym od siebie aktorem?Zobacz więcej