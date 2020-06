"Więzień miłości" odcinek 323. Ayse mdleje przez Bahszende. Ömer przyrzeka Zehrze dozgonną miłość! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Bahszende znowu zaatakowała Zehrę. W 323. odcinku "Więźnia miłości" Ömer postanowi porozmawiać z babką. Zdecyduje się też na szczere wyznanie wobec Zehry. Sprawdź, co się wydarzy w 323. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 323. we wtorek, 16.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Po rozmowach z Bahszende, Zehra (Hazal Subasi) zdecydowała się w końcu na podpisanie dokumentów rozwodowych. Zaniosła je Ömerowi (Erkan Meriç), co skłoniło go do rozmowy z Sabah (Hande Cömertler). Przekonał się w końcu, że wszystko, co mówiła i robiła Zehra to prawda.

Zehra zgadza się na rozwód! Ömer postanawia porozmawiać z SabahZobacz więcej

W 323. odcinku serialu "Więzień miłości" gdy Bahszende niesprawiedliwie zaatakowała Zehrę, Ayse (Yaprak Durma) zemdlała. Ömer chce dowiedzieć się od babki, co tak naprawdę się wydarzyło. Mówi jej, że stan zdrowia Ayse poprawił się dzięki poświęceniu Zehry, dlatego on nie życzy sobie, aby Bahszende źle mówiła o jego żonie. Koray (Halit Erman Ersoy) ubiega się o pracę w firmie Ömera. Teoman chce wyznać Sabah miłość, jednak dziewczyna go unika.

W końcu Teomanowi udaje się spotkać z Sabah. Ich rozmowie z ukrycia przysłuchuje się Kerem (Ali Yagci). Ma nadzieję, że Sabah odrzuci zaloty Teomana. Ömer prosi Zehrę o rozmowę. Dziewczyna jest przekonana, że za chwilę usłyszy od Ömera, że ich rozwód stał się faktem. Tymczasem on prosi, aby Zehra dała mu jeszcze jedną szansę. Zapewnia, że dawny Ömer umarł i przyrzeka żonie dozgonną miłość.

Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się ze starszym od siebie aktorem?Zobacz więcej