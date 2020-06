"Więzień miłości" odcinek 326. Zehra dowiaduje się o rozmowie Sabah i Ömera. Odtrąca męża, gdy on chce ją pocałować! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer zapewnił Zehrę o swoich uczuciach i poprosił ją o wybaczenie. W 326. odcinku "Więźnia miłości" Zehra dowie się jednak, że jej mąż rozmawiał z Sabah. Sprawdź, co się wydarzy w 326. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 326. w piątek, 19.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Salim (Ali Çoban) źle się poczuł i od razu przyjechała do niego Zehra (Hazal Subasi). Towarzyszył je Ömer (Erkan Meriç) Yasemin (Sultan Elif Taş), który razem z Korayem (Halit Erman Ersoy) postanowił pomóc Calimowi w warsztacie, aby ten zdążył przygotować ważne zamówienie.

Ömer pomaga Salimowi w warsztacie. Sabah znowu kłóci się z KerememZobacz więcej

W 326. odcinku serialu "Więzień miłości" Teoman zaprasza Sabah (Hande Cömertler) do kina, ona namawia Kerema (Ali Yagci), by też poszedł. On jednak odmawia i sugeruje, że Sabah i Teoman powinni iść tylko we dwoje. Zehra szykuje się na spotkanie z Ömerem, który przygotowuje dla niej niespodziankę. Najpierw idzie jednak odwiedzić Sabah i ta opowiada jej szczegóły rozmowy z Ömerem.

Zehra jest zawiedziona tym, co usłyszała od Sabah. Kiedy Ömer po nią przyjeżdża, dziewczyna nie przejawia entuzjazmu. Przyjmuje od niego kwiaty tylko dlatego, że obok stoi Sabah. W rezydencji czeka na nią łóżko przyozdobione płatkami róż. Kiedy Ömer próbuje ją pocałować, ona go odpycha. Wyznaje, że nigdy mu nie wybaczy tego, jak ją traktował tylko dlatego, że usłyszał kilka wyrwanych z kontekstu słów.

Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się ze starszym od siebie aktorem?Zobacz więcej