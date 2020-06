"Więzień miłości" odcinek 327. Zehra chce rozwodu! Co na to Ömer? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra dowiedziała się o rozmowie Sabah i Ömera. Nie umie mu wybaczyć tego, jak ją traktował. W 327. odcinku "Więźnia miłości" Zehra poprosi męża o rozwód! Sprawdź, co się wydarzy w 327. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 327. w poniedziałek, 22.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Ömer (Erkan Meriç) przygotował dla Zehry (Hazal Subasi) niespodziankę. Wcześniej Zehra spotkała się z Sabah (Hande Cömertler) i dowiedziała się, o czym przyjaciółka rozmawiała z Ömer. Zehra czuje się zraniona i nie ukrywa tego przed mężem.

W 327. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra oznajmia Ömerowi, że przeprosiny to za mało, aby naprawić krzywdę, jaką jej wyrządził. Nie chce dalej z nim rozmawiać. Koray (Halit Erman Ersoy) radzi Keremowi (Ali Yagci), by niczego nie ukrywał przed Sabah i powiedział jej, że zamiary Teomana mogą być nieczyste.

Nihat (Aykut Igdeli) radzi Ömerowi, by przecierpiał chwile zwątpienia Zehry i nie złościł się na nią. On postanawia zaprosić żonę do Paryża. Mówi jej, że tam zaczną wszystko od nowa. Dla Zehry to jednak nie jest takie proste. Kobieta oświadcza, że chce rozwodu! Ömer jest w szoku. Prosi, aby nie podejmowała pochopnych decyzji. Zehra podkreśla jednak, że nadzieja w jej sercu już umarła i nie potrafi dłużej żyć u boku Ömera.

