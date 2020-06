"Więzień miłości" odcinek 329. Bahszende próbuje pozbyć się Zehry. Sabah pozna prawdę o Teomanie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Bahszende nie ustaje w staraniach pozbycia się Zehry. W 329. odcinku "Więźnia miłości" będzie knuła kolejną intrygę przeciwko żonie Ömera. Sprawdź, co się wydarzy w 329. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 329. w środę, 24.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) zadzwoniła do prawnika i powiedziała, że chce rozwieść się z Ömerem (Erkan Meriç). On wciąż próbuje przekonać ją, aby zmieniła zdanie. Kerem (Ali Yagci) ostrzegł Teomana, by nie próbował skrzywdzić Sabah (Hande Cömertler).

Ömer próbuje przekonać Zehrę, aby zmieniła zdanie w sprawie rozwodu. Uda się? Zobacz więcej

W 329. odcinku serialu "Więzień miłości" Kerem mówi Teomanowi, że wie o jego intrydze, która doprowadziła do tego, że Sabah, straciła klientów. Każe mu przyznać się do wszystkiego przed Sabah. Bahszende knuje kolejny spisek przeciwko Zehrze. Mówi Ömerowi, że zrozumiała swój błąd i chce poprosić Zehrę o przebaczenie. Obiecuje obdarować żonę Ömera cennym prezentem.

Teoman przyznaje się do wszystkiego przed Sabah. Tłumaczy, że zrobił to dlatego, bo chciał z nią być. Sabah jest wściekła, nie chce dalej z nim rozmawiać. Bahszende prosi Zehrę o rozmowę. Mówi jej, że wszystko, co się wydarzyło to był test i zaprasza ją na uroczystą kolację. Zehra nie może odmówić, ale nie ustępuje w sprawie rozwodu i prosi Ömera, aby odwołał kolację zapowiedzianą przez babkę.

Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się ze starszym od siebie aktorem?Zobacz więcej