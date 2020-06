"Więzień miłości" odcinek 332. Zehra postanawia powiedzieć Ayse o rozwodzie. Kerem wyzna Sabah uczucia? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer nie wie już co zrobić, aby Zehra zrezygnowała z chęci rozwodu. W 332. odcinku "Więźnia miłości" kobieta postanowi powiedzieć o wszystkim siostrze Ömera. Sprawdź, co się wydarzy w 332. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 332. w poniedziałek, 29.06.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) jest zawiedziona zachowaniem Ömera (Erkan Meriç). Postanowiła, że najlepszym rozwiązaniem jest rozwód. On jednak nie przyjmuje tego do wiadomości. Ma nadzieję, że przekona ją, aby zmieniła zdanie.

Ömer znowu podpada Zehrze. Rozwód jest nieunikniony?Zobacz więcej

W 332. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra nie chce otwierać firmy w ramach holdingu należącego do Ömera. Koray (Halit Erman Ersoy) radzi Keremowi (Ali Yagci), by powiedział Sabah (Hande Cömertler) o swoich uczuciach. Asja (Nisa Sofiya Aksongur) znajduje płytę CD należącą do Alev (Ezgi Baran). Kerem daje Sabah prezent. Zehra dostaje od prawnika informację o tym, że procedura rozwodowa będzie przedłużona, chyba że Ömer zgodzi się na rozwód. Dziewczyna mówi Ömerowi, że powie o swojej decyzji ojcu i być może wtedy uwierzy, że ich związku nie da się już naprawić.

Zrozpaczony i zrezygnowany Ömer ponownie zwierza się Nihatowi (Aykut Igdeli). Szwagier postanawia mu pomóc i zaprasza Zehrę na rodzinny wyjazd. Ayse (Yaprak Durmaz) jest zachwycona pomysłem, namawia Zehrę, aby zgodziła się z nimi jechać. Zehra postanawia, że w czasie wycieczki powie Ayse o rozwozie. Kerem zaprasza Sabah na kolację, którą sam dla niej przygotuje.

Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się ze starszym od siebie aktorem?Zobacz więcej