"Wiking". Nowy film w gwiazdorskiej obsadzie będzie hitem? "To absolutne arcydzieło"

Od lat mnożą się filmy i seriale o wikingach. Ostatni z nich, "Wikingowie: Walhalla", miał głośną premierę na Netfliksie, ale potem okazał się równie głośnym fiaskiem. Wkrótce ukaże się nowy film z Nicole Kidman, Willemem Dafoe i Anyą Taylor-Joy.

"Wiking". Nowy film w gwiazdorskiej obsadzie będzie hitem?

"Wikingowie", "Upadek królestwa", "Vinland Saga", "Norsemen" - zamiłowanie do seriali o wikingach powróciło na dobre przy okazji premiery pierwszego sezonu spin-offu popularnego serialu, "Wikingów", o tytule "Wikingowie: Walhalla". To był przez kilka tygodni najchętniej oglądany sezon serialu na Netfliksie, co może świadczyć tylko o tym, jak pożądany przez widzów jest temat wojowników z północy.

Niestety popularność spin-offu nie jest potwierdzeniem jego jakości, bo wielu zawiodło się na produkcji. Niewciągająca fabuła, niezbyt wartka akcja, niezgodność historyczna to tylko kilka argumentów wyciąganych przeciwko najnowszemu serialowi o wikingach. Już niedługo w kinach ukaże się film, która może być lekcją dla twórców wspomnianego serialu, jak robić udane produkcje o wikingach. Wszystko wskazuje bowiem na to, że "Wiking" ("The Northman") w reżyserii Roberta Eggersa ("Lighthouse", "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii") może być znakomity.

Co wiemy o produkcji?

"Wiking" będzie rozgrywał się na Islandii w X wieku i opowie o młodym księciu, który pragnie zemścić się na mordercach ojca. W głównej roli Amletha zobaczymy szwedzkiego aktora Alexandra Skarsgårda ("Wielkie kłamstewka"). Cała obsada filmu gwiazdami stoi: Nicole Kidman ("Wielkie kłamstewka") wcieli się w Królową Gudrun, Anya Taylor-Joy ("Gambit Królowej") zagra jako Olga, Ethan Hawke ("Pierwszy reformowany") jako Król Horwendil, Björk jako Słowiańska Wiedźma, Willem Dafoe ("Lighthouse") jako Głupiec Heimir. Obecność islandzkiej piosenkarki w obsadzie jest równie intrygująca, co jej postać, która może sugerować, że zobaczymy w filmie także słowiańskie ziemie, do których już wówczas wyprawiali się wikingowie. Budżet filmu sięgnął kwoty 90 mln dolarów, co, jak oceniają pierwsi widzowie filmu, daje oszałamiający efekt.

Na przykład Serwis WP Film cytuje słowa dziennikarza JoBlo, który tak wypowiada się o filmie:

To absolutne arcydzieło. Prawdopodobnie najlepsza epopeja historyczna od czasów "Królestwa Niebieskiego". Naprawdę wyjątkowa podróż do szaleństwa i zemsty w stylu "Wikingów"! Trzeba zobaczyć w kinach – wymaga tego dźwięk i obraz.

"Wiking" będzie miał premierę kinową już 22 kwietnia. Zamierzacie obejrzeć?

