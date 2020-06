"Wikingowie 6". Ivar zginie w drugiej części finałowego sezonu? Katia może jeszcze namieszać!

Katia (Alicia Agneson), czyli rosyjska księżniczka wprowadzona do fabuły w 6. sezonie "Wikingów" bardzo przypomina Freydis, nieżyjącą już żonę Ivara (Alex Hogh Andersen). Nic w tym jednak dziwnego, bo wciela się w nią ta sama aktorka. Kiedy informacja o tym wyszła na jaw, widzowie od razu nabrali podejrzeń. Co łączy obie bohaterki? -Wkrótce się dowiecie - zapowiadała tajemniczo Alicia Agneson.

Gwiazdy serialu bez charakteryzacji. Sprawdź, kto najbardziej zmienił się do roli!

Na razie nie wiadomo, kiedy serial "Wikingowie" wróci na antenę History z drugą częścią finałowego sezonu. W sieci pojawia się jednak coraz więcej teorii dotyczących tajemniczej żony księcia Olega (Daniła Kozłowski).

Niektórzy wierzą, że Katia jest reinkarnacją Freydis, która wróciła pod postacią żony rosyjskiego księcia, aby zabić Ivara!

Liczymy, że drugiej części 6. sezonu "Wikingów" prawdziwe motywy Katii zostaną ujawnione.

Tak aktorka wcielająca się w tajemniczą księżniczkę wypowiadała się o jakiś czas temu o finale "Wikingów".

Serial taki jak "Wikingowie" trzeba oglądać do końca. A ostatnia scena - obiecuję - nie zawiedzie. To jest naprawdę piękne. Krążyło wiele plotek o tym, jak to się skończy, a potem otrzymaliśmy scenariusz i nikt nie zauważył, że to nadchodzi — wyznała w rozmowie z Metro.co.uk Alicia Agneson.