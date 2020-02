"Wikingowie 6". Jak zakończy się serial? Finał nie podzieli widzów jak zakończenie "Gry o tron"

"Wikingowie" już wkrótce podzielą los "Gry o tron" i zakończą swoją telewizyjną historię. Alicia Agneson, czyli serialowa Katya, że finał "Wikingów" nie podzieli jednak widowni, jak "Gra o tron" w zeszłym roku. Aktorka w rozmowie z Metro.co.uk zapewniła, że frustracji fanów tym razem nie będzie, bo "Wikingowie" zakończą się dokładnie tak, jak powinni.

Serial taki jak "Wikingowie" trzeba oglądać do końca. A ostatnia scena - obiecuję - nie zawiedzie. To jest naprawdę piękne. Krążyło wiele plotek o tym, jak to się skończy, a potem otrzymaliśmy scenariusz i nikt nie zauważył, że to nadchodzi — wyznała w rozmowie z Metro.co.uk aktorka.