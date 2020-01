"Wikingowie 6" odcinek 10. Wielka bitwa i śmierć kolejnej ważnej postaci? Finał pierwszej części 6. sezonu ma być niesamowity!

Wielki finał pierwszej połowy 6. sezonu "Wikingów" zbliża się wielkimi krokami. Widzowie powinni przygotować się na wielką bitwę, jaką wikingowie stoczą z armią prowadzoną przez Olega i Ivara. Co czeka króla Bjorna w ostatnim odcinku przed przerwą? 10. odcinek 6. sezonu "Wikingów" ma być spektakularny.

"Wikingowie" sezon 6. odcinek 10. premiera w czwartek, 6 lutego 2020 roku, o godz. 21:00 na kanale HISTORY!

Czy Björn (Alexander Ludwig) ocali swój lud przed inwazją Rusów prowadzonych przez księcia Olega (Daniła Kozłowski) i Ivara (Alex Hogh Andersen)? To pytanie zadają sobie wszyscy fani serialu "Wikingowie" na chwilę przed premierą 10. odcinka 6. sezonu. Epizod zatytułowany "Najlepsze plany" to finał pierwszej połowy 6. sezonu "Wikingów". Harald (Peter Franzen) i Björn będą w nim przygotowywali się do odparcia ataku.

Tymczasem Ivar (Alex Høgh Andersen) i Igor (Oran Glynn O’Donovan) nadal należąc do oddziałów przygotowujących się do inwazji na Skandynawię, będą spiskować przeciwko Olegowi. Jak to się dla nich skończy? Zwiastun 10. odcinka 6. sezonu "Wikingów" ujawnia, że dołączy do nich wygnany z Kattegat Hvitserk (Marco Ilsø). Część fanów spekuluje jednak, że Hvitserk zbliży się do swojego brata tylko po to, aby odpłacić mu za wszystkie jego winy.

Wielka bitwa w finale pierwszej połowy 6. sezonu "Wikingów"

Wielką bitwę w 6. sezonie "Wikingów" zapowiadał już kilka miesięcy temu twórca serialu Michael Hirst. Ostatnio do starcia z arią Olega odniósł się też Alex Høgh Andersen, czyli serialowy Ivar.