"Wikingowie 6" odcinek 9. Oleg i Ivar coraz bliżej Kattegat! Ubbe i Torvi w końcu odnajdą Flokiego? [CO SIĘ WYDARZY?]

Chrześcijanie są już na terenach Skandynawii! W 9. odcinku 6. sezonu "Wikingów" Björn zacznie mobilizować swoich ludzi do walki. Na Islandii Ubbe i Torvi w końcu spotykają tajemniczego wędrowca. Czy będzie to dawno niewidziany Floki?

"Wikingowie" sezon 6. odcinek 9. premiera w czwartek, 30 stycznia 2019 roku, o godz. 21:00 na kanale HISTORY!

Przedostatni odcinek pierwszej części "Wikingów" nosi tytuł "Zmartwychwstanie". Epizod został wyreżyserowany przez Daniela Grou. Ubbe (Jordan Smith) i Torvi (Georgia Hirst) dotrą w nim na Islandię, gdzie będą szukali Flokiego (Gustaf Skarsgard). Para spotka na swojej drodze tajemniczego wędrowca. Pojawia się on nawet na moment w zwiastunie nowego odcinka. Fani serialu już spekulują, że Floki w końcu powróci.

Tymczasem Erik (Eric Johnson) wróci z misji zwiadowczej z niepokojącymi wieściami. Poinformuje Björna (Alexander Ludwig), że nowi wrogowie to Rusi. Król Kattegat będzie przekonany, że najeźdźców prowadzi Ivar (Alex Hogh Andersen). Björn będzie musiał się zastanowić, kto tak naprawdę jest jego wrogiem.

"Wikingowie 6" odcinek 9. zwiastun:

Czy uda mu się przekonać do siebie Haralda (Peter Franzen), który chce go zabić? W zwiastunie 9. odcinka 6. sezonu "Wikingów" widzimy też, jak Björn zachęca swoich ludzi do walki z wrogiem.

Walczymy nie tylko o siebie, ale również o naszych bogów — mówi król Kattegat.

Koniec pierwszej części finałowego sezonu zbliża się wielkimi krokami. Przed nami jeszcze wielkie starcie wikingów z księciem Olegiem (Danila Kozlovsky) i Ivarem (Alex Hogh Andersen). Kto wyjdzie zwycięsko z tej bitwy?