"Wikingowie 6". Śmierć Lagerthy podzieliła widzów. Wojowniczka miała zostać zabita przez kogoś innego!

O śmierci Lagerthy (Katheryn Winnick) mówiło się od dawna. Ukochana Ragnara Lodbroka (Travis Fimmel) zginęła w 6. odcinku 6. sezonu "Wikingów" po tym, jak została zaatakowana przez jednego z synów Ragnara. Pogrążający się w szaleństwie Hvitserk (Marco Ilsø) zadźgał ją, choć jak ujawnił w jednym z wywiadów twórca serialu, ostatnie chwile Lagerthy miały wyglądać zupełnie inaczej.

W rozmowie z Variety Michael Hirst powiedział:

Nie wiedziałem, który z synów Ragnara ją zabije. Gdybym poszedł za silnymi tendencjami, byłby to oczywiście Ivar. Ale historia ciągle ewoluowała [...] Cieszę się, że to jednak nie Ivar zabił Lagerthę. To było zbyt przewidywalne. Cieszy mnie również to, że nie została zabita celowo — wyznał Hirst.